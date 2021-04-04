البعثة الأممية تشيد بنجاح انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة في طرابلس، مشيدة بدور اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إتمام الاقتراع الذي جرى، أمس السبت.

وفي بيان لها، اليوم الأحد، قالت البعثة، إن اللجنة اتخذت كافة إجراءات الأمن والسلامة، خاصة ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مهنئة مواطني سوق الجمعة على إتمام هذه الانتخابات.

وبحسب البيان، قال المبعوث الأممي يان كوبيش” أن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم”

وتابع كوبيش، “تمثل انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم، ويشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.