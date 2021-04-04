إيطاليا تدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا
المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
– السلطات الإيطالية تطلق المرحلة الثانية من جسر التضامن، لدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا.
– المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة.
– إيطاليا تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لبرامج وأنشطة وزارة الحكم المحلي في ليبيا .
– معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها لتوفير الخدمات للمواطن.
إيطاليا كانت قد أطلقت في 24 يناير الماضي، المرحلة الأولى من برنامج “جسر التضامن” .