إيطاليا تدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

– السلطات الإيطالية تطلق المرحلة الثانية من جسر التضامن، لدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا.

– المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة.

– إيطاليا تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لبرامج وأنشطة وزارة الحكم المحلي في ليبيا .

– معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها لتوفير الخدمات للمواطن.

إيطاليا كانت قد أطلقت في 24 يناير الماضي، المرحلة الأولى من برنامج “جسر التضامن” .