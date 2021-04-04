إيطاليا تدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا

المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو

4 أبريل، 2021 8:20 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

–       السلطات الإيطالية تطلق المرحلة الثانية من جسر التضامن، لدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا.

–       المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة. 

–       إيطاليا تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لبرامج وأنشطة وزارة الحكم المحلي في ليبيا . 

–       معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها لتوفير الخدمات للمواطن.

 إيطاليا كانت قد أطلقت في 24 يناير الماضي، المرحلة الأولى من برنامج “جسر التضامن” .

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4 أبريل، 2021 8:20 م
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