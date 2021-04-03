وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية تستلم مهام في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مهام الهيئة العامة للثقافة في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.

وقدم رئيس هيئة الثقافة والإعلام السابق، محمود أمجبر، التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على منحه ثقة نواب الشعب.

أمجبر أعرب، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لحكومة الوحدة الوطنية، في إكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة، إضافة إلى شكره لجميع الموظفين بديوان الهيئة على كل المجهودات المبذولة من أجل الرفع من الشأن الثقافي.

وأعربت الوزيرة مبروكة توغي عثمان، عن شكرها لمحمود أمجبر للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي، وأكدت أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجميع.

ووصلت الوزيرة إلى بنغازي اليوم السبت، وكان في استقبالها كل من رئيس هيئة الثقافة والإعلام السابق، محمود أمجبر، ومدير إدارة المشروعات رافع الفاخري، ومدير الشئون الإدارية والمالية أسامة الزروق، ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة حمد أبوجازية.

ورافق الوزيرة في هذه الزيارة كل من مدير إدارة المشروعات بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وعدد من الإداريين والمستشارين بالوزارة.