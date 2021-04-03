مدرب أورلاندو بيراتس يؤكد على صعوبة المهمة أمام الأهلي بنغازي

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أكد مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الألماني جوزيف زينباور، على قوة المباراة التي ستجرى يوم غدً الأحد أمام الأهلي بنغازي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال زينبارو، في مؤتمر صحفي السبت، إنه لأول مرة يواجه فريق ليبي ومن خلال ما شاهده من تسجيلات اتضح أن الأهلي بنغازي فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين وخاصة في خط الهجوم.

وعن أرضية الملعب ذات العشب الصناعي، قال المدرب: “بكل تأكيد قد تكون عائقا أمامنا، لكن هذا لن يمنع أن نقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية”.

وأضاف: “جئنا هنا لتحقيق الفوز وسنسعى لتحقيق الفوز ونعلم جيدا أننا سنلعب أمام خصم لا يستهان به “.

ويتصدر أورلاندو بيراتس المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط تحصل عليهما من فوز أمام وفاق سطيف الجزائري وتعادل أمام أنيمبا النيجير، وخسارته أمام الأهلي ستجعله يهبط من قمة المجموعة. في المقابل يحتل الأهلي بنغازي المركز الثالث وفي حال فوزه غدًا سيعتلي قمة المجموعة في انتظار لقاء وفاق سطيف الجزائري أمام أنيمبا النيجيري.