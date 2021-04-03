قبيلة الدرسة تؤكد دعمها التام للقيادة العامة في حربها على الإرهاب حفتر يثمن دور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وفدًا من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة الدرسة في مكتبه بمقر القيادة العامة .

وبين المكتب الإعلامي بالقيادة العامة للجيش أن الوفد، أكد الوفد خلال الزيارة اليوم السبت دعمه التام للقيادة العامة في حربها على الإرهاب وبناء الدولة وحماية الوطن والمواطن.

من جانبه، ثمن القائد العام دور أبناء قبيلة الدرسه في الحرب على الإرهاب، ودور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة.