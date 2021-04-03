في لقائه نائب أردوغان.. المشري: تركيا حليفة وجهودها إيجابية في الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع فؤاد أوقطاي نائبَ الرئيس التركي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم تسليم السلطة بجمهورية النيجر، وفق بيان المجلس.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاعَ في ليبيا وما شهدته الساحة السياسية الليبية، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية التي تكللت بالوصول إلى حكومة وطنية موحدة، وسبل دعم السلطة الجديدة في أداء مهامها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

وجدد المشري، شكرَه للحليفة تركيا على جهودها الإيجابية المبذولة لحل الأزمة الليبية ودعم الاستقرار فيها، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية الليبية التركية في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.