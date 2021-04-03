فرج: استمرار تعنت عقيلة وتفرده بالقرارات يؤجل توحيد مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، استغرابه من صمت البعثة الأممية عن ما وصفه بـ”المخالفات المتكررة” لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مرجحا صدور موقف معلن من “مجلس الدولة” بشأن قرار فتح باب الترشح للمناصب السيادية.

فرج حذر من خطورة عرقلة مسار تعيين المناصب السيادية على جهود السلطة الجديدة في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن استمرار تعنت صالح وتفرده بالمواقف والقرارات سيؤجل توحيد مؤسسات الدولة.

وأعلن عقيلة في 21 مارس الماضي تشكيل لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي هذه المناصب، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وفي السياق، أبدى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، استغرابه مما اعتبرها “أعمال أحادية الجانب” من قبل البرلمان في ما يخص قبول الترشيحات للمناصب السيادية.

عبد الناصر وصف – في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، سعي مجلس النواب للانفراد بترشيحات المناصب السيادية، بالاستفزازية التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات.

وأكد أن تعيين شاغلي المناصب السيادية من اختصاص مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة” معا، حسب ما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، مطالبًا عقيلة صالح بالتحلي بالمسؤولية والانصياع للإعلان الدستوري فيما يخص هذا الملف.