ضبط شخصين يمتهنان السطو المسلح بالجبل الغربي

3 أبريل، 2021 10:01 ص
34
frame 10
frame 10

أخبار ليبيا 24

 أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبطها مسلحين اثنين يمتهنان السطو المسلح في منطقة الجبل الغربي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها عبر فيسبوك، أنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة المجابرة من أحد المواطنين بالطريق العام مفاده قيام شخصين مسلحين بعمليات سطو على المواطنين بالطريق الجبلي “الشليونى” بمحيط بلدة  “المجابرة” من خلال إقامة بوابة وهمية وإيقاف المارة والسطو عليهم وتهديدهم بالسلاح.

وقام أعضاء مركز شرطة المجابرة ووحدة البحث الجنائي كاباو وبالتعاون مع عناصر الدعم المركزي نالوت بمحاصرتهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي وأقراص مخدرة وبندقية كلاشنكوف يتم استعمالها لعملياتهما الإجرامية.

وأشارت الوزارة أنها بدأت التحقيق مع الشخصين واتخذت حيالهما الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الوسوم
3 أبريل، 2021 10:01 ص
34
زر الذهاب إلى الأعلى