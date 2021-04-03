ديجان أرسوڤ يؤكد جاهزية الأهلي للفوز غدًا أمام أورلاندو بيراتس رغم صعوبة اللقاء

أخبار ليبيا24

أكد مدرب الأهلي بنغازي، الصربي ديجان أرسوڤ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الفريق سيقاتل غدًا الأحد من أجل تحقيق الفوز على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المدرب، إن المباراة التي ستجرى على ملعب شهداء بنينا لن تكون سهلة، لافتًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي يمتلك عناصر قوية ويعتبر من أبرز أندية القارة الأفريقية .

وأوضح، أن تأهل الأهلي بنغازي لدور المجموعات كان مفاجأة للكثيرين، وأن كل مباراة يخوضها في المسابقة تعود بالفائدة عليه.

وأضاف، “سأكون سعيدًا لو حققنا التأهل للدور المقبل، لكن لابد أن يعلم الجميع أننا في مجموعة قوية وليست سهلة، لكننا سنؤمن بحظوظنا ونقاتل للتأهل” .

وتابع، أن الموسمين الأخيريين كان عدد المباريات التي خاضها الأهلي بنغازي قليلة وهو ما أثر على الفريق.

وقال، “نسعى لتحقيق الفوز لنقفز لصدارة مجموعتنا”.

وكشف، الصربي ديجان أرسوڤ، أن عددًا من لاعبي الأهلي لن يتمكنوا من المشاركة غدًا في المباراة، وذلك لعدم الجاهزية.

وقال إن محمد التاورغي وأبوبكر بوعقيلة لن يشاركا لعدم الجاهزية، أما بالنسبة إلى عبد الله العرفي، فلن يكون متاحًا كذلك لأنه أجرى عملية جراحية.

ويحل الأهلي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد أن حقق الفوز في لقاء أمام وفاق سطيف الجزائري، وخسر في الجولة الأولى أمام أنيمبا النيجيري.

بينما يتصدر أورلاندو بيراتس المجموعة برصيد 4 نقاط تحصل عليهما من فوز أمام وفاق سطيف الجزائري وتعادل أمام أنيمبا النيجيري.

بدوره أكد حارس الأهلي بنغازي، مراد الوحيشي، أن المسؤولية كبيرة على الجميع لتحقيق المطلوب.

وقال إن الأهلي جاهز بشكل كبير وسيسعى لخطف النقاط من ضيفه الجنوب أفريقي .