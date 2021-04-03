بوغريس : هناك تحسن كبير في الوضع الأمني في بنغازي بوغريس : لا أحد فوق القانون وهناك تجاوب من المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى عميد عبدالباسط بوغريس إن الوضع الأمني مستقر وهناك تحسن في الأداء وتجاوب من المواطنين .

بوغريس أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن الدوريات الأمنية المشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية منتشرة في شوارع المدينة، وهناك تعاون كبير من المواطنين لحفظ وضبط الأمن في الشارع، لافتاً أن الحملة مستمرة على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج.

وأضاف أن القانون لا بد أن يطبق ولا أحد فوق القانون، وعلى الجميع الالتزام بالتعلميات، وقرار ضبط السيارات التي تتحول بدون اللوحات المعدنية والزجاج المعتم يسري على السيارات المدنية والعسكرية على حد السواء، مؤكداً أن أعضاء الغرفة سيقومون بحجز السيارات المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة المعلن عنها في وقت سابق بتاريخ الخامس عشر من أبريل الجاري.

وأشار بوغريس إلى أن الحصر جاري لمحال كماليات السيارات والتي تقوم ببيع التعتيم، وسيتم أغلاق نشاطها في حال ضبطها.