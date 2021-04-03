بفوزه على اليرموك.. الأهلي طرابلس يرفع من حظوظه للتتويج بدوري السلة

أخبار ليبيا 24

واصل فريق السلة بنادي الأهلي طرابلس نتائجه القوية وانتصاراته عبر تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في المرحلة الثانية والختامية التي تحدد بطل الدوري الليبي للعبة.

وجاء فوز الأهلي طرابلس على حساب اليرموك بنتيجة 111 مقابل 52 نقطة في المباراة التي احتضنها مجمع سليمان الضراط أمس الجمعة.

وكان الأهلي طرابلس قد افتتح مرحلة الإياب بفوز مستحق على منافسة التقليدي الاتحاد يوم الخميس بنتيجة (88) مقابل (67) نقطة.

وشهدت مباريات اليوم الثاني لمرحلة الإياب خسارة جديدة للمروج جاءت على يد حامل اللقب النصر بنتيجة 81 مقابل 68 نقطة وهي الخسارة الثانية للمروج تواليا حيث تلقي هزيمة مفاجأة في اليوم الأول أمام الأهلي بنغازي بنتيجة 100 مقابل 98 في واحدة من أكثر المباريات إثارة خلال المسابقة.

و نجح الاتحاد في تحقيق أول فوز له في المرحلة الثانية بعد أن الحق الخسارة بالأهلي بنغازي بنتيجة 85 مقابل 69.

وتتواصل مباريات المرحلة الأخيرة للبطولة غدا الأحد حين يلتقي اليرموك نظيرة الأهلي بنغازي و يواجه الأهلي طرابلس منافسة النصر في أقوى مباريات البطولة ويختتم اليوم الثالث بلقاء يجمع المروج والاتحاد .

ويتصدر الأهلي طرابلس فرق السداسي بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية وتبدو حظوظ الفريق كبيرة جدا للتتويج باللقب.