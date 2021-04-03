المنفي يستقبل وزير خارجية موريتانيا

أخبار ليبيا24

استقبل، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، السبت، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسلّم الوزير رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأ من خلالها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة حصولها على ثقة مجلس النواب.

وحضر، اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة نجلاء المنقوش.

وجرى، خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين ليبيا وموريتانيا، وعلى أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب المنفي عن شكره للرئيس الموريتاني وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.

وأكد المنفي على أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.

وأكد أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.