المنفي يستقبل وزير خارجية موريتانيا
أخبار ليبيا24
استقبل، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، السبت، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وسلّم الوزير رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأ من خلالها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة حصولها على ثقة مجلس النواب.
وحضر، اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة نجلاء المنقوش.
وجرى، خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين ليبيا وموريتانيا، وعلى أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وأعرب المنفي عن شكره للرئيس الموريتاني وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.
وأكد المنفي على أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.
وأكد أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.