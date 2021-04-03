المشري يهنئ الرئيس النيجري بنجاح الانتخابات وانتقال السلطة سلمياً

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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رئيس جمهورية النيجر المنتخب، محمد بازوم، والوفد المرافق له على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها المشري بدولة النيجر، وفق بيان المجلس.

ويأتي اللقاء عقب تنصيب بازوم واستلامه مهامه وتأديته اليمين رئيسًا لجمهورية النيجر، وقدم المشري خلال الاجتماع التهنئة بنجاح العرس الانتخابي والانتقال السلمي للسلطة في جمهورية النيجر.

وعبر المشري عن تطلعه لإقامة علاقات أكثر فعالية بما يخدم مصالح البلدين الجارين، مؤكداً على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والنيجري.