اللافي ينظم للوداد ويغيب عن مواجهة “كايزرشيفس” عودة اللافي للمغرب تأخرت بسبب تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انضم الليبي، مؤيد اللافي، لفريقه الوداد البيضاوي بعدما شارك مع منتخب ليبيا في مباراتين لحساب تصفيات الكان .

وانضم اللافي للمجموعة التي بقيت بالمغرب، ولم تسافر صوب جنوب إفريقيا، وتدرب تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

وتأخرت عودة اللافي للمغرب بسبب تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا.

ويلتقي الوداد المغربي اليوم السبت مضيفه “كايزرشيفس” الجنوب إفريقي في الجولة 5 للمجموعة الثالثة، والتي يتصدرها برصيد 10 نقاط .