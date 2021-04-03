اللافي ينظم للوداد ويغيب عن مواجهة “كايزرشيفس”
عودة اللافي للمغرب تأخرت بسبب تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا
أخبار ليبيا 24 – رياضة
انضم الليبي، مؤيد اللافي، لفريقه الوداد البيضاوي بعدما شارك مع منتخب ليبيا في مباراتين لحساب تصفيات الكان .
وانضم اللافي للمجموعة التي بقيت بالمغرب، ولم تسافر صوب جنوب إفريقيا، وتدرب تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.
وتأخرت عودة اللافي للمغرب بسبب تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا.
ويلتقي الوداد المغربي اليوم السبت مضيفه “كايزرشيفس” الجنوب إفريقي في الجولة 5 للمجموعة الثالثة، والتي يتصدرها برصيد 10 نقاط .