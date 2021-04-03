الصحة العالمية تنظم ورشة عمل حول تقييم شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في ليبيا

3 أبريل، 2021 3:12 م
18
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أخبار ليبيا24

نظم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورشة عمل لمدة يومين في طرابلس حول تقييم شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في ليبيا باستخدام بروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وقال المكتب، إن الورشة شارك فيها خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وأوضح، أن الورشة المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي جزء من التقييم المستمر لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المقيمين المستقلين من المؤسسات الأكاديمية.

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3 أبريل، 2021 3:12 م
18
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