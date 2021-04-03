سلوى الدغيلي: اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا تقابليا في تونس

أخبار ليبيا24-خاص

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، السبت، أن أعضاء اللجنة سيتوجهون إلى تونس الثلاثاء لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية.

وقالت الدغيلي، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع شخصي واقعي بعد تعليق عمل واجتماعات اللجنة الافتراضية من قبل الأمم المتحدة.

وأوضحت الدغيلي، أن الاجتماع جاء بدعوة من بعثة الأمم المتحدة وسيعقد في الفترة ما بين السابع والتاسع أبريل الجاري.