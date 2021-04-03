البرلمان يستلم ملفات المترشحين للمناصب السيادية .. فما أبرزها
لجنة تسلم ملفات شغل المناصب السيادية تبدأ أعمالها
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 م عن البدء في قبول ملفات المترشحين اعتبارا من مطلع أبريل.
أهم المناصب التي باشر مجلس النواب استلام ملفات المترشحين إليها:
– محافظ مصرف ليبيا المركزي
– رئيس ديوان المحاسبة
– رئيس هيئة الرقابة الإدارية
– رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
– رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات