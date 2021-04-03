البرلمان يستلم ملفات المترشحين للمناصب السيادية .. فما أبرزها

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 م عن البدء في قبول ملفات المترشحين اعتبارا من مطلع أبريل.

أهم المناصب التي باشر مجلس النواب استلام ملفات المترشحين إليها:

– محافظ مصرف ليبيا المركزي

– رئيس ديوان المحاسبة

– رئيس هيئة الرقابة الإدارية

– رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

– رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات