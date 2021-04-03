البرلمان يستلم ملفات المترشحين للمناصب السيادية .. فما أبرزها

لجنة تسلم ملفات شغل المناصب السيادية تبدأ أعمالها

3 أبريل، 2021 9:24 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 م عن البدء في قبول ملفات المترشحين اعتبارا من مطلع أبريل.

أهم المناصب التي باشر مجلس النواب استلام ملفات المترشحين إليها:

–  محافظ مصرف ليبيا المركزي

– رئيس ديوان المحاسبة

–  رئيس هيئة الرقابة الإدارية

–   رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

–  رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

 

 

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3 أبريل، 2021 9:24 م
64
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