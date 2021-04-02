مصرع 48 وإصابة العشرات من الركاب في انحراف قطار عن مساره شرق تايوان

أخبار ليبيا24

لقي 48 شخصًا على الأقل مصرعهم، الجمعة، جراء خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق تايوان.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية نقلا عن إدارة الإطفاء إن سائق القطار من بين القتلى الـ 48.

وأضافت، أنه يتم علاج 66 ناج في ستة مستشفيات على الأقل في مقاطعة هوالين المحيطة، بينما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص عالقين في عربات تعرضت لأضرار بالغة في الحادث.

وأوضحت الشرطة في آخر تحديث لعمليات الانقاذ أن 72 شخصًا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار، بينما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.

وخرج القطار المزدحم الذي يقل 490 شخصًا عن مساره نتيجة اصطدام سيارة منحدرة به.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، على تويتر إنه تمت تعبئة خدمات الطوارئ لإنقاذ ومساعدة الركاب وموظفي السكك الحديدية المتضررين.