صنع الله يتفقد أعمال التطوير بمستودع مصراتة النفطي

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قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، بزيارة إلى مستودع مصراتة النفطي.

وتفقد صنع الله، والوفد المرافق، المرافق والوحدات بالمستودع كافة، حيث تم الاطلاع على سير العمليات، وأعمال إعادة البناء والصيانة الجارية لخزانات الوقود، لزيادة السعات التخزينية في الفترة القريبة المقبلة.

كما تم تفقد وحدات دوارات تعبئة أسطوانات غاز الطهي وسير العمل بها، إضافة إلى قسم الأمن والسلامة.

وشدد صنع الله على ضرورة الالتزام بكافة معايير السلامة المهنية، كما وجه بأهمية القيام بسناريوهات وهمية بشكل دوري ومستمر لعمليات التدريب وكيفية التعامل مع الحرائق ومكافحتها، وجاهزية رجال الإطفاء في جميع الأوقات تحسباً لأي طارئ، حفاظا على سلامة المستخدمين.