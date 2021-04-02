شركة سرت تزوّد بلديتي مرزق ووداي عتبة بـالـ “ديزل” في إطار برامـج التنمية المستدامة

أخبار ليبيا24

زودت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بلديتي مرزق ووادي عتبة، بالجنوب الغربي لليبيا، بكميات من وقود الديزل مساهمة منها لسد النقص الذي تعاني منه المؤسسات بالبلدية.

وقالت شركة سرت إن عملية التزويد تأتي ضمـن برامـج التنمية المستدامة ودعم المناطق المجاورة لعملياتها.

وأضافت، أنها قامت بـ “تزويد المجلس البلدي مـرزق والمجلس البلدي وادي عتبة بشاحنتين من وقود الديزل مساهمـة من الشركة في سـد النقص الذي تعاني منه بعض المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمخابز وغيرها”.

وقالت، إن “المسؤولين بهذه المناطق أشادوا بهذا الخطوة وقدموا شكرهم للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”.