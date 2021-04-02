سلة الأهلي طرابلس تواصل زحفها نحو البطولة

أخبار ليبيا 24

واصلت سلة فريق الأهلي طرابلس طريقها نحو لقب الدوري الليبي بعد أن حققت فوزا مستحقا على منافسها التقليدي الاتحاد بفارق (21) نقطة، بنتيجة (88) نقطة مقابل (67)، ضمن مباريات اليوم الأول لمرحلة التتويج الثانية والتي يحتضنها مجمع سليمان الضراط .

وتألق لاعب الاهلي طرابلس، محمد الساعدي، خلال اللقاء وكان الأفضل بتسجيله 23 نقطة و12 متابعة (دبل دبل) و8 تمريرات حاسمة و3 قطع للكرات.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي طرابلس تصدر المرحلة الأولى من النهائيات بتحقيقه الفوز في جميع المباريات ويتقدم ترتيب المنافسات.