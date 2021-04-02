سفير تونس يبحث مع بلدية زوارة مشاكل وعراقيل تنمية المناطق الحدودية

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أجرى، السفير التونسي لدى ليبيا، أسعد العجيلي، والقنصل العام، توفيق القاسمي، الخميس، جلسة تشاورية مع عميد وأعضاء من المجلس البلدي وزارة بشأن تحديد المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس وأهميتها في التنمية والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال، مكتب الإعلام ببلدية زوارة، أن السفير التونسي أكد على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية التواصل الدائم بين الجميع والعمل على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطن الليبي والتونسي خلال تنقلهم والتعاون مع اللجنة الليبية التونسية المشتركة التي ستنطلق في أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقدم السفير خلال اللقاء باسمه وباسم الحكومة التونسية بالغ التعازي والمواساة لكافة أهالي زوارة في وفاة عميد البلدية الدكتور إدريس خليفة الطويني.