درنة تحتضن ملتقى فروع صندوق الضمان الاجتماعي

أخبار ليبيا 24

احتضنت مدينة درنة أعمال ملتقى فروع صندوق الضمان الاجتماعي الأول لعام 2021، بهدف تنفيذ حزمة من الإجراءات التي سيتخذها الصندوق وتفعيلها على أرض الواقع.

وبحسب المكتب الإعلامي للصندوق، تضمنت أعمال الجلسة الأولى للملتقى الذي جاء تحت شعار “وقل اعملوا” تشخيص جودة الخدمات الضمانية، و واقع العمل وقراءة المعطيات الحالية والعمل على تطويرها.

وركز الملتقى في جلسته الأولى حول تجويد الخدمات الضمانية واستمرار صرف معاشات المتقاعدين والمشمولين بالخدمة في الثلث الأول من كل شهر طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وشارك في الملتقى خلال جلسته الثانية شارك عبر تطبيق الزوم مدير إدارة شؤون الفروع، سعيد الشيخي، ومدير إدارة الشؤون الادارية و الخدمات، تاج الدين بوسويق.

ومن المزمع أن يتم رفع التوصيات الختامية للملتقى للإدارات المختصة ومجلس إدارة الصندوق لتباحثها خلال ملتقى قيادات الصندوق لعام2021م