خزائن الفيفا والكاف تفتح أبوابها أمام الاتحاد الليبي لكرة القدم
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
اتحاد كرة القدم الليبي يتحصل على دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسوة ببقية الاتحادات الوطنية في العالم، لتطوير اللعبة فنيًا وإداريًا.
- مليون ونصف المليون دولار سنويا مقدمة من الـ فيفا لدعم برامج التطوير
- 200 ألف دولار سنويا مقدمة من الـ كاف منها 20 ألف دولار لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في الجمعية العمومية بالكاف
- 70 ألف دولار سنويا لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في المكتب التنفيذي للكاف
- 60 ألف دولار سنويا مقدمة للأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم