خزائن الفيفا والكاف تفتح أبوابها أمام الاتحاد الليبي لكرة القدم

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

اتحاد كرة القدم الليبي يتحصل على دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسوة ببقية الاتحادات الوطنية في العالم، لتطوير اللعبة فنيًا وإداريًا.

مليون ونصف المليون دولار سنويا مقدمة من الـ فيفا لدعم برامج التطوير

200 ألف دولار سنويا مقدمة من الـ كاف منها 20 ألف دولار لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في الجمعية العمومية بالكاف

70 ألف دولار سنويا لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في المكتب التنفيذي للكاف