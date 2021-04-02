خزائن الفيفا والكاف تفتح أبوابها أمام الاتحاد الليبي لكرة القدم

2 أبريل، 2021 5:42 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

 اتحاد كرة القدم الليبي يتحصل على دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسوة ببقية الاتحادات الوطنية في العالم، لتطوير اللعبة فنيًا وإداريًا.

 

  • مليون ونصف المليون دولار سنويا مقدمة من الـ فيفا لدعم برامج التطوير

 

  •   200 ألف دولار سنويا مقدمة من الـ كاف منها 20 ألف دولار لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في الجمعية العمومية بالكاف

 

  •   70 ألف دولار سنويا لرئيس الاتحاد الليبي باعتباره عضوا في المكتب التنفيذي للكاف

 

  •    60 ألف دولار سنويا مقدمة للأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
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2 أبريل، 2021 5:42 م
24
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