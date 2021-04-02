تونس.. مقتل إرهابي وزوجته الآسيوية تفجر نفسها بحزام ناسف

2 أبريل، 2021 10:03 ص
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أخبار ليبيا24

قالت وزارة الداخلية التونسية إن وحدات الحرس الوطني تمكنت من قتل عنصر إرهابي بجبل السلوم بإقليم القصرين، فيما فجّرت زوجته نفسها بحزام ناسف لتقتل أيضًا ابنتها الرضيعة كانت بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة

ولفتت الداخلية، الخميس، إلى أن الزوجة تحمل جنسية أجنبية، فيما ذكرت مصادر أمنية أنها امرأة آسيوية.

وذكرت الداخلية، أن العملية أتت في نطاق العمل الاسترشادي الاستباقي، وبعد عملية رصد لمجموعة إرهابية.

يأتي ذلك فيما أكد تونس أن عملية أخرى أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي يدعى “حمدي ذويب” تابع للتنظيم الإرهابي “أجناد الخلافة” وحجز سلاح من نوع شطاير.

 

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2 أبريل، 2021 10:03 ص
48
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