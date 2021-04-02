تونس تعلن القضاء على قيادي بتنظيم “أجناد الخلافة” التابع لداعش

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية إن وحداتها الأمنية رفقة الوحدات من وزارة الدفاع الوطني، قامتا الخميس بعملية استباقية فنية بجبل المغيلة شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من جيش البر.

وقالت الوزارة، إن العملية أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي يدعى “حمدي ذويب” تابع للتنظيم الإرهابي “أجناد الخلافة” وحجز سلاح من نوع شطاير.

وأوضحت الداخلية أن ذويب يعتبر من العناصر القيادية بتنظيم “أجناد الخلافة” التابع لما يسمى بتنظيم “داعش” حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

وسبق للداخلية التونسية أن نشرت صورته رفقة عناصر إرهابية أخرى، لافتًا إلى أنه متورط في قضية محاولة اغتيال النائب بمجلس النواب رضا شرف الدين سنة 2015.

وأوضحت الداخلية حينها أن الذويب يُكنى باسم “السياف” وهو من مواليد سنة 1991 ويقيم في حي العوينة في سوسة.