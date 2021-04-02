الوطنية للنفط تبحث التعاون المشترك مع المنطقة الحرة بمصراتة

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بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، مع المنطقة الحرة في مصراتة التعاون المشترك بينهما في عدة مجالات خاصة في مجال الخدمات اللوجستية للحقول البحرية.

أتى ذلك خلال اجتماع عقده وفد للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة، مصطفى صنع الله، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمنطقة الحرة في مصراتة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاجتماع تناول احتياجات المنطقة الحرة للغاز الطبيعي لدعم بنيتها التحتية ولدعم نشاط الصناعات وتوفير البنية الأساسية لجلب الاستثمار.

وأضافت، أنه تم الحديث باستفاضة عن الاستفادة من المرافئ البحرية بالمنطقة الحرة والاستفادة منها في استقبال نواقل المنتجات النفطية، ومساهمتها الكبيرة في إحداث تنمية مكانية بالمنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانتعاشه وتسهيل عمليات التزويد من المحروقات في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية أيضا.