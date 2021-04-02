المالية تخاطب الخارجية بإيقاف الترشيحات للمراقبين الماليين في الخارج 

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طلب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله من وزارة الخارجية إيقاف التعامل مع الترشيحات الصادرة عن وزارة المالية بشأن ترشيح مراقبين ماليين ومساعديهم في الخارج.

وأكد عبدالله في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار كافة الترشيحات للسفارات والقنصليات والبعثات الدولية كأن لم يكن.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة ستقوم بإعادة تنظيم آلية الترشيح وموافاة وزارة الخارجية بقائمة بالمرشحين وفقا لمقتضيات التشريعات النافة بالخصوص.