الكيلاني تقف على سير العمل بصندوق دعم الزواج ببنغازي

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زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء بوبكر الكيلاني، مقر الإدارة العامة لصندوق دعم الزواج ببنغازي، بهدف الاطلاع على عمل الصندوق.

كما أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، فتحية علي حامد، وما تم تقديمه خلال الفترة السابقة والمقترحات والرؤى المستقبلية وما يمكن تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان استقبال رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، محمد إبراهيم، ونائبه، بدر بالحمد، ومدراء الإدارات والأقسام والموظفين بالصندوق بحضور مدير مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري، أبوبكر الشيخي.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة قانون رقم ( 5 ) الخاص بإنشاء صندوق دعم الزواج ولائحته التنفيذية.