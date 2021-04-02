السنوسي الهادي يهدي الفوز للعربي الكويتي على حساب خيطان

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قاد المحترف الليبي السنوسي الهادي فريقه العربي الكويتي للفوز وديا على خيطان بثلاثية دون رد، اليوم الجمعة.

وسجل النجم الليبي هدفين خلال المباراة ، فيما أضاف الدولي السوري، علاء الدالي، ثالث أهداف العربي.

ويعد السنوسي الهادي أحد أبرز لاعبي الدوري الكويتي وقدم مع العربي أداءً لافتًا مما دعا عدد من الأندية الخليجية للسعي للتعاقد معه.

ويستعد العربي لموقعة مهمة في صراع اللقب، عندما يلاقي الكويت في انطلاقة القسم الثاني للدوري، المقترحة يوم 13 من الشهر الجاري.