التونسي بوجلبان مديرًا رياضيًا لفريق الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف نادي الأهلي بنغازي عن التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان ليشغل مهمة المدير الرياضي للفريق خلفًا لعبد الناصر فكرون الذي قدم اعتذاره عن مواصلة مهامه الأيام الماضية.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي أن التعاقد مع بو جلبان جاء أيضا للعمل بصفته مستشارًا لمجلس الإدارة فيما يخص الأمور الفنية بملف كرة القدم بشكل كامل من تعاقدات للفريق الأول والفئات السنية وترسيخ للعقلية الاحترافية داخل القطاع.

وسبق لبو جلبان وأن لعب كرة قدم مع منتخب تونس وقاد الصفاقسي لعدة ألقاب، ثم غادر الفريق موسم 2006–2007 باتجاه نادي الأهلي المصري ولعب بعد الأهلي مع نادي الخليج الإماراتي والنادي الأفريقي وعمل كمدربًا لفريق الصفاقسي التونسي خلال الفترة الماضية.