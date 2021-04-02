الأجهزة الأمنية تكشف جريمة قتل بشعة في طرابلس نفذت قبل عامين جريمة نفذت قبل عامين.. شاب يقتل أمه وشقيقتيه وابنة أخته في طرابلس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن طرابلس من كشف جريمة قتل بشعة نفذت أحداثها قبل عامين في منطقة خلة الفرجان، قام فيها الجاني بقتل أمه و وشقيقتيه وابنة أخته رميا بالرصاص.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، أن الجريمة كانت بدافع الغيرة والشرف، مشيرةً إلى أن الجاني غادر السجن قبيل ارتكاب جريمته.

وأشارت المديرية إلى أنها ستكشف تفاصيل مؤلمة لاستخراج أربع جثامين غيبهم الغدر منذ عامين دون رحمة مع عرض لقاءات حصرية مع الأجهزة التي عملت على هذه القضية.