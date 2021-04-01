مفوضية الانتخابات تحيل للحكومة المتطلبات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية

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أعلن عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، أن المفوضية تعمل على توفير بعض متطلبات إتمام عملية الانتخابات في موعدها المحدد وإحالتها للحكومة خلال الأسبوع المقبل.

وقال الشعاب إن المفوضية تعمل على إصدار بطاقة ناخب التي تحتاج لبعض الضروريات لإصدارها وبعض التعديلات لتبويب الميزانية الصادرة لأنها تقيد المفوضية من ناحية الصرف على العملية الانتخابية.

وأضاف أنه لا يوجد خطة زمنية معينة هذه المتطلبات تعتمد على بعض التعديلات وتحتاج وقتا من الحكومة لتنظر فيها وتصدر فيها قرارا سريعا.

وخاطب الشعاب مجلسي النواب والأعلى للدولة لضرورة التسريع بإصدار القوانين الانتخابية حتى تتمكن المفوضية من الالتزام بموعد الانتخابات نهاية العام.