مسؤول بشركة البريقة طبرق : الشركة استلمت 82 مليون لتر من الوقود منذ بداية العام مخزون البنزين والديزل متوفر بمستودع طبرق ويكفي حتى شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط في طبرق عيد حدوث إن الشركة تسعى لتوفير المحروقات بكل أنواعها للمواطن في كل المدن الليبية.

حدوث أوضح لوكالة أخبار ليبيا 24 أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقومان بواجباتها تجاه المواطن في كل أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق استلم خلال الربع الأول من عام 2021 عدد 4 نواقل من وقود البنزين وتقدر حمولتها 71 مليون لتر وعدد ناقلة واحدة من وقود الديزل .

وتابع أن النواقل كانت موزعة على النحو التالي، ففي العشرين من فبراير استقبل الرصيف الناقلة ” نافك 8 امزونيتي” وعلى متنها 10 مليون لتر ، وفي الثاني من نفس الشهر استقبل الناقلة ” سيرينا ام ” وعلى متنها 31 مليون لتر.

كما استقبل في السابع والعشرين من فبراير الناقلة ” أنوار افريقيا ” وعلى متنها 10 مليون لتر ، وفي الثاني عشر من مارس استقبل الرصيف الناقلة “اروناس” وعلى متنها 20 مليون لتر، وفي التايع عشر من نفس الشهر وصلت الناقلة ” في أس ليزبث ” وعلى متنها 11 لتر ديزل .

وأكد حدوث أن المخزون من وقود البنزين والديزل متوفر بمستودع طبرق حتى شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن شركات النقل تقوم بالتوزيع في كل الأوقات من الأبرق غرباً حتى امساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً.