مجلس وزرا حكومة الوحدة يتابع مكافحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين 

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بحث مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس يعقد اليوم الخميس تنفيذ برنامج الحكومة وفق أولوياتها في مكافحة جائحة كورونا.

واستعرض مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الثاني للعام 2021 متابعة توفير الخدمات للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عقد في 24 مارس المنصرم اجتماعه العادي الأول لعام 2021 بديوان الرئاسة بمدينة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عقب الاجتماع أن لهذا الحدث رمزية كبيرة بعد انقسام دام عدة سنوات.

وأضاف مكتب الإعلام أن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كما تنص اللوائح، بهدف وضع الخطط للمسار الصحيح موضع التنفيذ والمتابعة المستمرة لضمان وصول الخدمات لجميع الليبيين في كل مكان ومعالجة أي تقصير بالشكل المناسب.