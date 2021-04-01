مازن يبحث آلية تفعيل كلية ضباط الشرطة وإيجاد مقر بديل لها ستفتح الكلية أبوابها لاستقبال الطلبة بعد إجازة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – أمن

عقد وزير الداخلية خالد مازن اجتماع موسع مع عدد من مدراء مكونات وزارة الداخلية عميد محمد حسين أبو حجر مدير كلية ضباط الشرطة، وعميد أمحمد منصور غريبة مدير إدارة الإمداد، وعميد منصور كليب مدير إدارة الآليات، وعميد المبروك اليسير مدير صندوق الرعاية الاجتماعية، وعميد دكتور فتحي عون مدير إدارة التدريب، وعميد طارق السويح مدير إدارة الاتصالات والشؤون الفنية، ومحمد رجب ارحومه مدير الإدارة المالية .

و بحث الوزير مع المدراء آلية تفعيل كلية ضباط الشرطة، و إيجاد مقر بديل للكلية بمدينة العزيزية .

وكلف الوزير لجنة لتقييم صلاحية مقر الكلية المقترح لاستقبال طلبة الكلية في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته، استعرض مدير كلية الضباط مع الوزير الاحتياجات المطلوبة، وتكليف مدراء المؤسسات بتوفير كافة المستلزمات التي تقع تحت نطاق تخصصهم.

و أكد الوزير على أن مراسم افتتاح الكلية ستتم خلال شهر رمضان المبارك، وستفتح الكلية أبوابها لاستقبال الطلبة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.