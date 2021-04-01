في برقية تعزية.. المنقوش تدين هجوما إرهابيا استهدف قريتين في النيجر

أخبار ليبيا 24

أرسلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، برقية تعزية، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج، كالا أنكورو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريَتي إنتازيان وباكورات.

وقالت المنقوش في تعزيتها، “تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريَتي إنتازيان وباكورات بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك معاليكم ألم هذا المصاب”.

وأكدت المنقوش وقوف ليبيا مع النيجر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، معربة لنظيرها كالا أنكور ولأسر المتوفين ولشعب النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.