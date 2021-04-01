أخبار ليبيا 24

عبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، عن أمله بأن يعجل مجلس النواب في إصدار قانون الميزانية لتقوم الحكومة بالتزاماتها.

وفي مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، قال حمودة، “نأمل أن يعتمد مجلس النواب الميزانية لرفع المعاناة عن المواطنين”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الأموال الليبية المجمدة بالخارج لم يتطرق إليها مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد حمودة أن وقف إطلاق النار مستمر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتوحيد الجيش الوطني.

وفند حمودة الأنباء المتداولة حول رفع الدعم عن المحروقات قائلا، “لا صحة لما أثير حول رفع الدعم”، مشيرا إلى أن لجنة دراسة رفع الدعم تجهز عدة مقترحات لرفع الدعم وسيتم طرحها بشكل رسمي.