حكومة الوحدة الوطنية تستلم هيئة الكهرباء من الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

أشرف نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، اليوم الأربعاء، على مراسم التسليم والاستلام للهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية

وجرت مراسم التسليم والاستلام في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وديوان مجلس الوزراء.

وسلم رئيس الهيئة العامة للكهرباء الطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري مهام الهيئة، وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها لنائب رئيس مجلس الوزراء.

وأثنى القطراني على دور الهيئة وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها رغم الصعوبات التي مرت بها.