تسييل الأموال المطلوبة للميزانيات .. محور لقاء صنع الله مع نائب رئيس الحكومة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

استقبل رئيس مجلس الادارة المهندس استقبل مصطفى صنع الله نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أحمد بوجناح، رفقة وزير المالية خالد المبروك عبدالله .

صنع الله أكد خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء أكد أن زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح والوفد المرافق دليل على إدراك الحكومة لأهمية القطاع في دعم استقرار و تنمية ليبيا إشارة على دعمها لقطاع النفط .

وناقش الاجتماع بحسب صفحة المؤسسة على موقع فيسبوك التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والتطرق إلى الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني.

وقال صنع الله إن القطاع يحتاج إلى الدعم اللازم لتسديد ما عليه من التزامات للشركات الخدمية وبضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة للإسراع في أعمال الصيانة للأنابيب والخزانات المتضررة نتيجة الحروب السابقة والإغلاقات المتكررة في الموانئ النفطية التي تعرض لها قطاع النفط سابقاً.

وبحث الاجتماع تطوير القطع المستكشفة في مناطق الجنوب وكيفية وضعها على الإنتاج بالصورة الممكنة، ومناقشة أزمة الوقود والحلول الناجعة لإيصال الوقود للجنوب بالإضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء المصفاة وإنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة من أجل توفير وتلبية احتياجات المواطنين للغاز وعرض صنع الله خطة المؤسسة لإنشاء مصحة النفط بالجنوب.

ومن جهته، أكد بو جناح على ضرورة تذليل كافة الصعاب من أجل دعم قطاع النفط والعمل على تسهيل الإجراءات وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة وكذلك التأكيد على أهمية القطاع في زيادة الدخل الوطني و تحفيز القطاع الخاص المصاحب للعمليات النفطية ومساهمته في خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة.