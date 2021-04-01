تدشين محكمة ونيابة أبو كماش الجزئيتين

أخبار ليبيا 24 – خبر

دشنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالله ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي محكمة أبوكماش ونيابتها الجزئية.

واستحدثت المحكمة والنيابة بعد زيادة أعددا السكان في منطقة أبوكماش الحدودية، وقد جرى تجهيزها خلال الفترة الماضية حتى الافتتاح أمس الأربعاء، حسب وزارة العدل، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، قدمت وزيرة العدل التعازي لبلدية زوارة في وفاة عميدها مؤخرا، وأكدت على أن هذه الخطوة جاءت في ظل جهود وزارة العدل لتقريب المحاكم من المواطنين وللتأكيد على ولاية القضاء الليبي ودعم استقلاله وسيادته على كافة ربوع الوطن باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية .

وقالت حليمة إن وزارة العدل لم تدخر جهدا ولا وقتا في تذليل الصعاب أمام تأكيد ولاية القضاء الليبي وسيادته على كل ربوع الوطن، مؤكدة استقلال القضاء ودعم القضاء في تحقيق العدل.

وألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة، أكد فيها خصوصية أبوكماش كبلدة حدودية، معقبا «هناك من اعترض في البداية على وجود المحكمة في البلدة، لكن ليعلم الجميع أن وجود منبر للعدالة في أي مكان هو دليل تطور ومظهر حضاري، لأن الناس عندما ترى محكمة ونيابة تشعر بالأمن والأمان، وضعاف النفوس يشعرون بالخوف، فيتحقق الردع العام ويسود الهدوء والاطمئنان في نفوس السكان».