المنفي يلتقي خبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا

أخبار ليبيا24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الخميس بمدينة طرابلس بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أنه تمت مناقشة مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.

وأكد المنفي على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وعلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ناقش الإثنين الماضي مع نائبيه عبدالله اللافي موسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وشدد المنفي خلال اجتماع تشاوري على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن فريق العمل قدم الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.