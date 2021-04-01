المستشار صالح يطلع على التحضيرات الفنية واللوجستية لمفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وفق ما أفاد مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي.

وقال الصافي إن رئيس مجلس النواب أكد دعمه التام للمفوضية، وعلى الدور المناط بها في المرحلة المقبلة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه التام للمفوضية، معربا عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ومثمنا دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.