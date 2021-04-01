اللواء 106 مجحفل يختتم المناورات العسكرية في مسوس

أخبار ليبيا 24

أعلن اللواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، اختتام المناورة العسكرية التي انطلقت قرب مسوس الواقعة جنوب شرق بنغازي، بهدف رفع المستوى القتالي لدى اللواء.

وأكد اللواء 106 في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أن المناورات اختتمت بنجاح، مشيرا إلى أنها ظهرت بصورة مشرفة.

وكان قد حضر، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، ختام التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية.

كما حضر الختام رؤساء أركان القوات المسلحة الليبية وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدداً من ضباط وأمري الوحدات المستقلة.