القبض على لصوص في بنغازي يسرقون أغطية تصريف المياه من الطرق

أخبار ليبيا24

ألقى رجال الشرطة بمركز قاريونس في بنغازي القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة أغطية الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الحديدة ذات الأوزان الثقيلة لبيعها في سوق الخردة.

وأفاد، الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، أن تحريات مركز شرطة قاريونس ألقوا القبض عليهم بعد ورود بلاغات ومعلومات في نهاية شهر مارس مفادها تفشي ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار داخل منطقة قاريونس.

وأضاف، عليه تم انتقال أعضاء التحريات بالمركز إلى نفس المكان، حيث تم ضبط عصابة تمتهن سرقة أغطية الصرف الصحي مُتلبسين وهم ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية نوع “هونداي”.

وأوضح، أن بتفتيش المركبة وجد بحوزتهم أغطية صرف صحي وعلى الفور تم اقتيادهم والانتقال بهم إلى المركز.

وذكر الإعلام الأمني، أن بالاستدلال معهم والتحقيق في الواقعة اعترفوا بما نسب إليهم، حيث يقومون بسرقة الأغطية ونقلها إلى موقع خردة في منطقة القوارشة لبيعها لشخص مصري الجنسية.

وأضاف، على الفور تم الانتقال إلى موقع الخردة بمنطقة القوارشة وتم ضبط شريكهم في السرقة، مشيرًا إلى أنه تم العثور على كمية أخرى من الأغطية الحديدية، داخل الموقع.

وعليه أودع جميع أعضاء التشكيل العصابي في الحجز القانوني، وباستكمال التحقيق تم إحالتهم إلى النيابة العامة للإجراء.