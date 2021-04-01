العامة للكهرباء: انفجار محول الخدمات داخل محطة الفندق بنغازي 

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس انفجار محول الخدمات يوم الأمس الأربعاء داخل محطة الفندق في بنغازي جهد 11/30 كيلو فولت.

وأضافت اللجنة الإعلامية في الشركة أن الانفجار أدى إلى تراكم الكربون على قضبان التوزيع جهد 30 كيلو فولت وكذلك قضبان التوزيع جهد 11 كيلو فولت.

وأوضحت اللجنة الإعلامية أنه تم الكشف على القضبان وصيانة وإزالة الكربون من على القضبان والخلايا وتم شحن المحطة وإعادة توصيل أحمالها من قبل إدارة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي.