أمن بنغازي تضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن الخطف وطلب الفدية 

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن عناصر قسم التحريات العامة تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي للخطف والابتزاز بطلب الفدية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في المديرية أن المواطن (أ ع ع) قدم بلاغًا في مركز شرطة الحدائق ضد مجهولين قاموا باختطاف أبنه على متن مركبة آلية نوع (ميتسوبيشي) والذي كان برفقة أخيه وبحوزتهم مبلغ مالي وجهاز كمبيوتر محمول تم إرغامه بقوة السلاح على الترجل من مركبته الخاصة والركوب معهم.

وأضاف المكتب بحسب شكوى المواطن أن الخاطفين كانوا يرتدون ملابس عسكرية للتمويه︎، مؤكدًا أنه تمت إحالة المحضر إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام أنه بعد الاتصال بشقيق المخطوف من قبل هذه العصابة وطلبوا منه مبلغ مليون دينار ليبي للإفراج عن شقيقه وقام بمفاوضتهم حتى وصل المبلغ إلى مئتان ألف دينار والذي قام بدوره بالتنسيق مع مجوعة التحريات بقسم التحريات العامة التابعة لمديرية أمن بنغازي.

وأشار المكتب إلى أنه تم الاتفاق مع الخاطفين على موعد تسليم واستلام في أحد الأحياء النائية ولكي يسهل عليهم عملية استلام المبلغ المطلوب وبالفعل تم تسليمهم المبلغ وإخلاء سبيل المخطوف حتى يتم ضمان سلامة المخطوف.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أن الخاطفين قاموا بإشهار سلاح ناري على رأس المخطوف وقد كانت الفرصة ضعيفة جدًا في القبض عليهم دون أن يصاب المخطوف أو غيره، مؤكدًا أن الهدف الأول لرجال الأمن هو إنقاذ الأرواح ومن ثم الممتلكات.

وأفاد المكتب أنه تم الاتصال بالخاطفين وبتنسيق طريقة اخرى للإيقاع بهم في فخ الطمع والشجع الذي يطمحون من ورائه للكسب غير المشروع وطلب منهم جهاز الكمبيوتر المحمول الذي توجد به منظومة عمل تخص المخطوف.

وأكد مكتب الإعلام أن الخاطفين طلبوا مبلغ مئتان ألف دينار ليبي أخرى لكي يتم تسليمه لهم وبالفعل تم الاتفاق على موعد تسليم واستلام آخر لتسلم جهاز الكمبيوتر المحمول وتسليم المبلغ بالقرب من (جزيرة الجعب) بعد تغيير المكان عدة مرات للتوهيم والتأكد من عدم ملاحقتهم من أي جهة أمنية.

وأضاف المكتب أنه تم التجهيز للموعد تجهيز جيد للقبض عليهم من قبل الرجال عناصر قسم التحريات العامة والذين ضبطوا الشخص الأول في العصابة وبالاستدلال معه اعترف أنه كان من ضمن الخاطفين واعترف على باقي المجموعة والذين تم ضبطهم في وقت لاحق وأحيلت القضية للنيابة العامة للإجراء.