14.5 مليون برميل حجم صادرات النفط الخام من ميناء الحريقة خلال الربع الأول من العام الجاري

أخبار ليبيا 24-خاص

بلغت كمية الصادرات من النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي في التابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 14.5 مليون برميل.

وبحسب، بيانات جمعتها وكالة أخبار ليبيا24، من الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية الحكومية، والمعنية بحركة النواقل النفطية عبر الموانئ الليبية؛ فقد بلغ حجم ناقلات النفط التي قامت بشحن النفط الخام من ميناء الحريقة 16 ناقلة خلال تلك الفترة.

وبلغت كمية صادرات النفط عبر ميناء الحريقة خلال شهر يناير 2021 نحو 3 ملايين و700 ألف برميل، مقسمة على النحو التالي:

-700 ألف برميل.. اسم الناقلة “كريتي سماريا”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “أولمبيك فايتر”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “رورو تشابيون 2004”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “ديلتا سكاي”.

وبلغ حجم الصادرات خلال فبراير 2021 نحو 3 ملايين و600 ألف، مقسمة على النحو التالي:

-مليون برميل.. اسم الناقلة “فرونت كروسر”.

-600 ألف برميل.. اسم الناقلة “فرونت سيوول”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “نورديك كروس”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “نيسوس سيليونس”.

كما بلغ حجم الصادرات في مارس 2021 نحو 7 ملايين و400 ألف برميل، مقسمة على النحو التالي:

-مليون برميل.. اسم الناقلة “ماران فويب”

-مليون برميل.. اسم الناقلة “ميلوديا”

-مليون برميل.. اسم الناقلة “ميليتيادس أم2”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة ” ديلتا ماريا”.

-600 ألف برميل.. اسم الناقلة “كاسوس”.

-600 ألف برميل.. اسم الناقلة ” ديلتا كناريس”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “ديلتا كوماندر”.

-مليون برميل.. اسم الناقلة “يوان دونغ آه”.