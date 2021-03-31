مواجهات نارية في بنغازي بإياب التتويج بلقب السلة الليبية

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يحتضن مجمع سليمان الضراط غدا الخميس الجولة الثانية والنهائية للسداسي الذي سيحدد من خلاله بطل الدوري الليبي لكرة السلة .

ويلتقي النصر واليرموك في أول مباريات اليوم الأول في حين سيواجه الأهلي بنغازي المروج في المباراة الثانية.

وتختتم آخر مواجهات اليوم الأول من الجولة الثانية بمواجهة ثقيلة بين قطبي العاصمة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وتصدر الأهلي طرابلس المرحلة الأولى بعد تحقيقه للفوز في جميع المباريات ويلاحقه المروج صاحب الفوز في 4 مباريات وخسارة وحيدة .

وكانت مرحلة الذهاب قد اختتمت مطلع هذا الأسبوع بعد منافسة قوية ومثيرة احتضنتها الصالة الكبرى للألعاب بالعاصمة طرابلس.