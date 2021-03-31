لأول مرة ..7 منتخبات عربية تشارك في كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2022”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خطف منتخب مورتانيا بطاقة التأهل لكأس إفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2022″، بعد فوزه على مضيفه إفريقيا الوسطى بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسجل هدف “مورتانيا “، أبوباكار كامارا في الدقيقه الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول .

وبهذا الفوز رفعت مورتانيا رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثاني، لتنضم لمنتخب المغرب الذي تأهل بالفعل للنهائيات .

وتتذيل إفريقيا الوسطى المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات، مقابل خمس نقاط لبوروندي من خمس مباريات .

وحققت المنتخبات العربية بذلك، إنجازا تاريخيًا، إذ أصبح “مورتانيا”، سابع منتخب عربي يصل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد الجزائر (بطل النسخة الماضية)، وتونس، والمغرب، ومصر، وجزر القمر، والسودان .

يذكر أن البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضا مشاركة عربية قياسية، بتأهل 5 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا .